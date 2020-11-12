قومي المرأة ينظم ندوتين للتوعية السياسية والتمكين الاقتصادي بشمال سيناء

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة شمال سيناء ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية القوى العاملة، ندوتين لتوعية المرأة سياسيًا وتمكينها اقتصاديًا وذلك في إطار دور المجلس القومي الداعم للمرأة.



وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء إحسان داود غالي، في تصريح اليوم الخميس، إنه جرى تنفيذ الندوتين بحضور حنان حسن رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وذلك لتوعية المرأة السيناوية، حيث يجرى استهداف المرأة من السيدات والفتيات العاملات إلى جانب المتدربات والعاملات في المشروعات الإنتاجية والتدريبية المختلفة بالتركيز على توعيتهن للمشاركة السياسية والاشتراك في الاستحقاقات الدستورية وتأكيد حقهن في الممارسة الديمقراطية والسياسية، وكذلك تمكينها اقتصاديًا من خلال دعم المشروعات التي تقوم بها ومساعدتها على الإنتاج.