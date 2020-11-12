 مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لحالة تأهب قصوى لمواجهة كورونا - بوابة الشروق
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مدير منظمة الصحة العالمية يدعو لحالة تأهب قصوى لمواجهة كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 4:59 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2020 - 4:59 م

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن فيروس كورونا "لم يسأم منا بعد"، داعيا الجميع إلى أن يظلوا في حالة تأهب قصوى للتصدي له.

وأشار جيبريسوس - في منتدى السلام في باريس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن عامة الناس يمكن أن تكون سئمت من فيروس "كورونا" المستجد، لكنه لم يسأم منا، مشددا على أن العالم يجب أن يتوخى الحذر والحيطة حيال هذا الوباء.

وأضاف أن الدول الأوروبية تكافح من أجل التصدي لفيروس (كوفيد- 19)، ولكن يبدو أنه لم يطرأ عليه تغير كبير، كما أن الإجراءات الرامية لمجابهته لم تتغير كذلك.


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