عضو منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل ترفض حتى الآن زيارة الوفد الوزاري العربي لرام الله

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، إن إسرائيل ترفض حتى الآن السماح للوفد الوزاري العربي بزيارة مدينة رام الله، غدًا الأحد.

واعتبر مجدلاني، في تصريحات لوكالة «معا»، قرار حكومة الاحتلال بمثابة استمرار الضغط على السلطة الفلسطينية وفي إطار تقويضها الذي يترافق مع الحصار المالي وتقطيع أوصال الضفة وتكثيف البؤر الاستيطانية في إطار خطة الضم الفعلي.

وتأتي هذه الزيارة في ظل شعور المملكة العربية السعودية بالإحباط من رفض إسرائيل إنهاء الحرب في غزة، وتبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لإقناع الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وتثق المملكة بأن فرنسا ستكون من بين الدول التي ستفعل ذلك في يونيو، كما تعمل الرياض على دعم السلطة الفلسطينية، إذ لا ترى بديلاً عمليًا لدورها كممثل سياسي للشعب الفلسطيني.

كما تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مع استمرار الحرب في غزة، وتراجع احتمالات التطبيع السعودي- الإسرائيلي.