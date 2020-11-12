محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الوزراء

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، في مكتبه بديوان عام المحافظة.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع المحافظ، وذلك على هامش فاعليات زيارته، التي من المقرر أن تشمل تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، منها حديقة فريال بنطاق حي الشرق، والحديقة الدولية، ومجمع غذائي بازار لأسواق الخضروات والفاكهة، وسوبر ماركت بوسط المدينة في حي العرب، ومجمع مواقف السيارات بحي الضواحي، ومجمع الصناعات لمشروع 58 مصنعا للشباب بمحافظة بورسعيد، ومصنع لصناعة إطارات السيارات بحي الجنوب.

كما يقوم رئيس الوزراء برفقة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بتفقد سوق مدينة بورفؤاد، والمرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد، ومشروع الإسكان التعاوني بحى المناخ.