رئيسة وزراء نيوزيلندا تشيد بميركل وتصفها بأنها قائدة حقيقة

أشادت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن بالمستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل خلال لقائهما الافتراضي في اجتماع لـ"منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ" (آبيك) اليوم الجمعة.

وخلال حوار دام 20 دقيقة عن وضع العالم، أعادت أرديرن للأذهان أحد اجتماعاتها السابقة مع ميركل، وقالت: "ليس في كثير من الأحيان، عندما تأتي من دولة جزرية صغيرة، من الممكن أن تجد شخصا بهذا الثقل في عالم الدبلوماسية الدولية يبدي اهتماما حقيقيا بآراء نيوزيلندي متواضع".

وأضافت أرديرن: "أيتها المستشارة ميركل، تفاعلك المستمر مع العالم وتفكيرك واستعدادك لسماع وجهات نظر الآخرين، في رأيي، هو انعكاس لقائدة حقيقية، وأيضا لشخص جيد للغاية".

ووجهت ميركل الشكر لأرديرن ومجموعة "آبيك" لدعوتهما لها للمشاركة في الاجتماع، وقالت: "ستظل ألمانيا شريكا نزيها في العالم بمجرد أن أغادر منصبي".

وستترأس أرديرن اجتماع القادة ليل الجمعة، حيث يناقش 21 زعيما أزمة كورونا والمزيد من التعاون التجاري والاقتصادي الإقليمي بين الدول الأعضاء.

وقالت أرديرن في بيان: "يظل تركيز آبيك على الاستجابة الإقليمية والتعافي من كورونا. نواصل معا الحفاظ على عمل سلاسل التوريد وندعم التجارة في الإمدادات الطبية الحيوية - بما في ذلك اختبارات الكشف عن كورونا ومعدات الوقاية الشخصية، والآن اللقاحات".