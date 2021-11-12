أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ، اليوم الجمعة، عن القطعة الأثرية الفائزة بأعلى نسبة تصويت، ضمن المسابقة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تحت شعار "أنت من تقرر"، للتصويت لاختيار القطعة الأثرية المميزة لكل شهر.

وقال الدكتور محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الأثرية الفائزة للعرض خلال الشهر الجاري هي تمثال لرجل من النبلاء مع نجله، ويُصور هذا التمثال رجل من النبلاء في الهيئة المثالية، لظهور الجسم رشيق وممشوق القوام، وهذه السمات كانت جزء من الفن في عصر الدولة القديمة، ويظهر نجله بحجم أصغر بجانب قدميه، وهذا دلالة على صغر سنه، وتعبيرًا عن المودة بينهم.

وأوضح مدير المتحف في تصريح لـ"الشروق"، أن التمثال يرجع إلى الدولة القديمة، وتحديدًا الأسرة الخامسة خلال الفترة من 2494 إلى 2345 قبل الميلاد، وهو مصنوع من الحجر الجيري.

وأشار إلى أنه كان قد جرى عرض قطعتين أثأريتين مع هذا التمثال على الجمهور للاستفتاء، إحداهما تمثال الملك "سوبك حتب السابع"، وهو عبارة عن تمثال جالس نحت على جانبي ساقيه، وعلى يمينه والده "سوبك حتب" وعلى يساره "ببي"، وتتدلى من رأسيهما خصلة الشعر الدالة على الطفولة.

ويعود التمثال إلى عهد الأسرة 13، وجرى نحته من الجرانيت الأحمر، ومصدر التمثال معبد الكرنك.

وتابع: أما القطعة الأخرى هي لوحة حجرية تمثل تمجيد المعبودة "سخمت"، وهي عبارة عن مشهد لزيارة عائلية للإلهة "سخمت"، والتي كانت رفيقة للإله "بتاح" فى مدينة منف والمسئولة عن حراسة جبانته بسقارة، وتظهر العائلة متمثلة في الأب و الأم وأطفالهم يتقربون إلى الإلهة "سخمت"، و يقدمون لها زهرة اللوتس لتمجيدها واتقاء شرها.

ويرجع التمثال لعصر الدولة الحديثة "عصر حور محب"، وتحديدًا للأسرة الثامنة عشر، ونحت من الحجر الجيري.