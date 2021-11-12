مستشار النمسا: احتفالات عيد الميلاد ستكون صعبة على غير متلقى لقاح كورونا

أكد مستشار النمسا ألكسندر شالينبرج أن رافضي تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المتسجد، سوف يواجهون صعوبات في الاحتفال بعيد الميلاد هذا العام بشكل طبيعي.

وقال شالينبرج - في تصريح اليوم /الخميس/ - إنه لا مفر من إجراء إغلاق عام في البلاد لغير الملقحين؛ حيث سيكون فصل الشتاء واحتفالات عيد الميلاد غير مريحة بالنسبة لهم .

وأوضح شالينبرج - عقب اجتماعه اليوم مع حاكم ولاية فورارلبرغ ماركوس فالنر - أنه لن يفرض قيودا أبدا على متلقى لقاح كورونا وهم ثلثا سكان البلاد ومن غير الانصاف أن يفقد ثلثا السكان حريتهم بسبب تردد ومخاوف الثلث المتبقى مشددا على أن الأغلبية لن تكون "رهينة" من قبل الأقلية.

وأضاف "نتطلع إلى فصل الشتاء وعيد الميلاد تحت قاعدة 2G " التلقيح أو التعافي " معتبرا أن إغلاق البلاد بالنسبة للأشخاص غير المطعمين هو إجراء قاس للغاية ولكنه ضروري.

من جانبها، ذكرت وزارة الصحة النمساوية أن إصابات كورونا استمرت في قفزاتها المرتفعة، حيث سجلت البلاد 11 الفا و975 اصابة جديدة و24 حالة وفاة خلال 24 ساعة .

ك ف/ع ع ح/ه م غ