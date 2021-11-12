أحمد السقا عن فيلم الفلوس: الأزمة لم تكن مع تامر حسني

قال الفنان أحمد السقا، إنّه لم يهاجم الفنان تامر حسني في أزمة فيلم "الفلوس" الذي ظهر فيه السقا كضيف شرف.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" على شاشة "القاهرة والناس"، مساء الخميس، أن هاجم الجهة الإنتاجية، إذ كان هناك اتفاق بألا يكون موجودًا على عناصر الدعاية.

وأوضح السقا أن ترتيبه الدعائي لم يكن مناسبًا لقيمته، لكنّه أكد عدم وجود أي مشكلة مع تامر حسني.

ولفت السقا إلى أنّ لم يهاجم الفيلم لكنه هاجم ما حدث معه خلال العمل، مجدّدًا التأكيد أن الأزمة لم تكن مع تامر حسني أو الفيلم نفسه.

وأكمل: "اللي حصل لا أسميه مهاجمة لكن الأمر كله كان رد اعتبار.. أنا باتكلم مع تامر على طول".