حكيمي: باريس سان جيرمان يستحق دوري الأبطال

أكد المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، اليوم السبت، بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، أن مدربه لويس إنريكي غيّر كل شيء داخل النادي، وجعله يرى كرة القدم "بشكل مختلف".

وقال حكيمي، عقب الفوز الساحق على إنتر ميلان بنتيجة 5-0 في المباراة النهائية، في تصريحات لشبكة موفيستار بلس: "لويس إنريكي هو الرجل الذي غيّر كل شيء في باريس سان جيرمان.. منذ قدومه، جعل هذا النادي يرى كرة القدم بطريقة مختلفة".

وأضاف اللاعب المغربي: "نحن سعداء بوجوده معنا. إنه رجل وفيّ، من القلائل المتبقين في هذا العالم، ويستحق هذا الإنجاز أكثر من غيره".

وتابع أن الفريق حقق إنجازًا كبيرًا وكتب أفراده أسماءهم في تاريخ النادي والبلد والمدينة.

وأكد: "هذا أمر لا يصدق، كان هذا اللقب مستحقا منذ وقت طويل. نحن سعداء للغاية. وأنا أحاول دائما مساعدة فريقي وتقديم أفضل ما لدي، وتحت تصرف المدرب. سعيد لأنني استطعت أن أساهم بالفوز بهذا اللقب"، حيث كان هو من افتتح الخماسية.

واختتم حكيمي بالإشارة إلى الرقم التاريخي الذي حققه الفريق في النهائي: "لم أكن أعلم أننا حققنا أكبر فوز في تاريخ نهائي دوري الأبطال. إنه إنجاز تاريخي آخر، وأنا فخور بهذه العائلة التي بنيناها".