العراق: الآلاف من أنصار الأحزاب الشيعية يتظاهرون أمام بوابات المنطقة الخضراء

احتشد الآلاف من أتباع الأحزاب والتحالفات الشيعية الخاسرة بالانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق الشهر الماضي للمطالبة بإعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات وكشف حالات التلاعب والتزوير المزعومة.

ورفع المتظاهرون صورة كبيرة لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي كتب عليها /يا كاظمي ارفع يدك، هذا الشعب لا يريدك / فضلا عن لافتات أخرى كتب عليها /سنعيد الحق لأهله / و /متظاهرون لاسترداد أصواتنا التي سرقها المزورون/.

فضلا عن رفع أعلام العراق والحشد الشعبي ورايات للعشائر العراقية وهتافات رافضةِ لنتائج الانتخابات.

ودخلت موجة اعتصامات أنصار الأحزاب والكتل الخاسرة في الانتخابات البرلمانية عند بوابة المنطقة الخضراء أسبوعها الرابع، ونصب المتظاهرون العشرات من خيام الاعتصامات التي أدت إلى قطع عدد من الشوارع وتضييق السير في أخرى.

ومن المنتظر أن تنهي الهيئة القضائية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عملية الرد على نتائج الطعون والشكوى بحضور مراقبين دوليين ومحليين شملت مراكز انتخابية في 15محافظة عراقية.