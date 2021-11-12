أصيب شاب بجروح بالغة، إثر حادث انقلاب دراجته النارية، أثناء ذهابه لشراء بدلة فرحه بالعياط، جنوب محافظة الجيزة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة العياط، بلاغا من مستشفى العياط المركزى، يفيد وصول شاب يدعى كريم، 24 عاما، مصابا بشرخ ونزيف فى المخ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمحل الحادث.

وتبين أن المصاب كان يستقل دراجته الناريه وأثناء ذهابه لشراء بدلة الفرح انقلبت الدراجه به مما أسفر عن إصابته، ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ولا شبهه جنائية فى الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.