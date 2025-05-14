وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إلى قطر في ثاني محطة يزورها بعد السعودية، ضمن جولته الخارجية الأولى في ولايته الثانية، وسط توقعات بتوقيع صفقات طائرات وذكاء اصطناعي وطاقة بمليارات الدولارات، وتعزيز الشراكة الدفاعية بين البلدين.

وبحسب وكالة «بلومبرج»، ستكون شركة «بوينج» الأمريكية من أبرز المستفيدين اقتصادياً من جولة ترامب في الخليج، ولا سيما قطر، إذ يجري الترتيب لإبرام صفقات ضخمة مع شركات الطيران الإقليمية.

وربما تشمل هذه الصفقات صفقة ضخمة مع الخطوط الجوية القطرية بنحو 100 طائرة عريضة البدن، مع خيار لشراء المزيد.

وخصصت الخطوط الجوية القطرية نحو 92 مليار دولار لشراء 332 طائرة أمريكية الصنع، بما يسهم في توفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل، وفقاً لتصريحات وزير الاقتصاد والتجارة القطري (حينها) أحمد بن جاسم آل ثاني، في يناير، معتبراً أن هذه الصفقات دعمت الاقتصاد الأمريكي.

وأمس الثلاثاء، وقّعت الولايات المتحدة والسعودية صفقة أسلحة ضخمة وصفها البيت الأبيض بأنها «الأكبر في التاريخ»، ضمن سلسلة اتفاقيات، وقّعها الرئيس دونالد ترامب، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض.

وتبلغ قيمة هذه الصفقة الدفاعية 142 مليار دولار، تشمل تزويد أكثر من 12 شركة عسكرية أمريكية السعودية بأحدث الأسلحة.

كما حصل الرئيس الأمريكي على تعهدات من السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.