ميرتس في أول بيان حكومي يعلن سعيه لبلورة موقف غربي موحد في المفاوضات مع روسيا

أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اعتزامه العمل بشكل مكثف من أجل تحقيق تناغم عبر ضفتي الأطلسي في المفاوضات مع روسيا بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

جاء ذلك في أول بيان حكومي يلقيه ميرتس أمام البرلمان الألماني اليوم الأربعاء.يذكر أنه كان قد تم أنتخاب ميرتس مستشارا جديدا للبلاد مساء يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.

وقال زعيم الاتحاد المسيحي: «من الأهمية القصوى ألا ينقسم الغرب على الصعيد السياسي».

وأضاف: «لهذا السبب، سأواصل بذل كل جهد ممكن من أجل تحقيق أكبر قدر من الوحدة بين الشركاء الأوروبيين والأمريكيين».

وكان قد ساد مؤخرًا انطباع بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يُقدّم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على حساب أوكرانيا، وضد إرادة الأوروبيين، في إطار مفاوضات وقف إطلاق النار.

وشدد ميرتس على أنه لا يجوز أن يكون هناك "سلام مفروض" أو خضوع لوقائع فرضتها القوة العسكرية ضد إرادة الأوكرانيين.

وقال: «نأمل ونعمل جميعًا بجد على أن يتمسك الجميع في أوروبا بهذا الموقف الواضح، وأن يشاركنا فيه شركاؤنا الأمريكيون أيضًا».

وفي الوقت نفسه، وجّه ميرتس الشكر لترامب على دعمه للمبادرة المشتركة التي تقودها ألمانيا وفرنسا وبولندا وبريطانيا، والتي تدعو إلى وقف غير مشروط لإطلاق النار لمدة 30 يومًا، معربا عن اعتقاده بأن مثل هذه الهدنة يمكن أن تفتح نافذة تُتيح إمكانية بدء مفاوضات سلام.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مورد للأسلحة لأوكرانيا بعد الولايات المتحدة. وقد خصصت ألمانيا حتى الآن أموالا لدعم كييف عسكريا، وتعهدت بإنفاق مستقبلي بقيمة 28 مليار يورو تقريبا.