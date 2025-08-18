أعلنت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر مباريات الدوري المصري الممتاز فتح باب الحجز لتذاكر مباريات الجولة الثالثة من البطولة.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري الثلاثاء، بأربع مباريات قوية، وتنتهي يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.

وتشهد الجولة مواجهة قوية بين المصري المتصدر وبيراميدز في اليوم الأول، فيما يلعب الزمالك مع مودرن سبورت يوم الخميس في ختام الجولة، كما تقام قمة جماهيرية كبيرة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء.

ولن يلعب الأهلي في الجولة الثالثة بسبب دوره في الحصول على راحة بسبب إقامة الدوري بـ21 فريقا.