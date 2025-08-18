طارق مجدي حكما للإسماعيلي والاتحاد وبسيوني للمصري وبيراميدز

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام مباريات الثلاثاء، ضمن افتتاح منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء، بأربع مباريات قوية، وتنتهي يوم 21 من شهر أغسطس الجاري.

وتشهد الجولة مواجهة قوية بين المصري المتصدر وبيراميدز في اليوم الأول، فيما يلعب الزمالك مع مودرن سبورت يوم الخميس في ختام الجولة، كما تقام قمة جماهيرية كبيرة بين الإسماعيلي والاتحاد السكندري يوم الثلاثاء.

ويدير محمد بسيوني مباراة المصري ضد بيراميدز يوم الثلاثاء، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال وهاني خيري مساعدين وأحمد جمال حكمًا رابعًا، فيما يتواجد في غرفة الفار عبد العزيز السيد ويساعده طارق مصطفى.

فيما يقود محمد الغازي مباراة البنك الأهلي ضد كهرباء الإسماعيلية، ويعاونه يوسف البساطي ومحمد أبو رحاب مساعدين، وجبل السيد عطية حكمًا رابعًا، وعلاء صبري للفيديو ويعاونه هشام ربيع.

ويدير مباراة فاركو طلائع الجيش الحكم محمود وفا حكمًا رئيسيًا، يعاونه أحمد عبد الغني ومحمد سعيد شيكا مساعدين، ومحمد ممدوح حكمًا رابعًا، ومحمد الشناوي حكما للفيديو، ويعاونه إسلام أبو العطا.

ويدير طارق مجدي قمة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، يعاونه شريف عبد الله ومحمد عزازي مساعدين، وإبراهيم محجوب حكمًا رابعًا، ومصطفى مدحت للفيديو ويعاونه محمد أحمد الشناوي.