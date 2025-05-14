ترامب يشيد بالرئيس السوري بعد لقائهما في الرياض: جذاب وقوي البنية

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرئيس السوري أحمد الشرع بعد لقائه به اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض، بحضور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وصرح ترامب، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية حسبما نقلت "CNN" أن لقاءه مع الشرع سار على ما يرام، مضيفًا أنه "رائع وشاب جذاب وقوي البنية وله ماضٍ قوي".

وأضاف ترامب أن الشرع لديه فرصة حقيقية للحفاظ على وحدة سوريا.

وألمح إلى أن البلاد ستنضم في نهاية المطاف إلى اتفاقيات إبراهيم، وهي إحدى التوجيهات الرئيسية التي طرحها ترانب خلال لقائه بالشرع اليوم.

وقال ترامب إن الشرع أجاب بنعم عندما سُئل عن الانضمام إلى الاتفاقية في نهاية المطاف، لكن الرئيس الأمريكي أضاف: "أعتقد أن عليهم تصحيح أوضاعهم أولًا".

والتقى ترامب، اليوم الأربعاء، الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، في أول لقاء من نوعه بين رئيسي البلدين منذ 25 عاما.

ويعد هذا الاجتماع، الذي عقد على هامش اجتماع ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي، تحولا كبيرا في الأحداث بالنسبة لسوريا، التي لا تزال تتكيف مع الحياة بعد أكثر من 50 عاما من الحكم الحديدي لعائلة الأسد.

وأعلن ترامب، أمس الثلاثاء، عن الاجتماع، قائلا إن الولايات المتحدة ستتحرك أيضا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.