جناح وزارة الثقافة بالمنطقة الخضراء يشهد زيارات مكثفة من ضيوف مصر بقمة المناخ

شهد اليوم الجمعة، نشاطات مكثفة للفعاليات الثقافية والفنية، التي تقيمها وزارة الثقافة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، خلال قمة المُناخ cop27 بشرم الشيخ، حضورًا كثيفًا من الجمهور وضيوف مصر بقمة المناخ بالمنطقة الخضراء.

وشهد الجناح، زيارة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، حيث أبدى إعجابه بالمعروضات، وحاور العارضين والفنيين من مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، والعارضين من المحافظات، حول الحرف التراثية والتقليدية، والحفاظ عليها، كما زار الجناح، وفد إيطاليا المُشارك بفعاليات قمة المُناخ، والذي حرص أعضاؤه، على اقتناء بعض أعمال الحرف التراثية والتقاط الصور التذكارية مع العارضين المصريين.

وفي سياق متصل، قدم الفنان عامر التوتي، وفرقته المولوية، حفلًا فنيًا على المسرح الروماني، حيث قدم عددًا من الأغنيات الصوفية، بمصاحبة الرقص المولوي، والذي حاز علي انبهار الضيوف الأجانب، كما قدمت فرقة الباليه، التابعة لدار الأوبرا المصرية، عروضها على مسرح المنطقة الخضراء، بالية "ليلة مصري" والذي شهد بدوره تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

واستمرت الفعاليات الفنية، التي تُقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرق الفنون الشعبية التابعة لها، والتي تشهد حضورًا وتفاعلًا مكثفًا من ضيوف مصر بقمة المناخ.