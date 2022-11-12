الأمم المتحدة تدعو إلى إزالة العراقيل أمام صادرات الأسمدة الروسية

دعت الأمم المتحدة، دول العالم إلى إزالة العراقيل أمام صادرات الأسمدة الروسية.

وقالت الأمم المتحدة، مساء الجمعة، بعد محادثات مع وفد روسي بقيادة نائب وزير الخارجية سيرجي فيرشينين في جنيف: "لا يمكن أن يسمح العالم بتحول مشكلات الوصول إلى الأسمدة في العالم إلى نقص عالمي في الغذاء".

وأضافت أن الأمم المتحدة تدعو كل الجهات الفاعلة إلى تسريع إزالة أي عوائق لا تزال قائمة أمام تصدير ونقل الأسمدة إلى الدول التي تحتاجها بشدة.

وشككت روسيا في استمرار الاتفاق المبرم في يوليو والذي سمح بمرور الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود، وينتهي الاتفاق الحالي في 19 نوفمبر الجاري.

واشتكت روسيا من عدم قدرتها على إيصال صادراتها من الأغذية والأسمدة إلى الأسواق العالمية بسبب العقوبات التي فرضها الغرب عليها نتيجة لحربها ضد أوكرانيا.

وتركزت المحادثات على إزالة العقبات أمام الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة، ومن بينها الأمونيا، فضلا عن تمديد اتفاق الحبوب.