أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي السابق أن أنتوني موديست، لاعب الأحمر يحتاج للوقت من أجل الظهور بشكل جيد، مُشيرًا إلى أن استمرار محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي حاليًا كان أفضل من التعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أنتوني موديست يحتاج إلى وقت طويل من أجل الظهور بشكل مميز".

وأضاف: "تسجيل موديست لهدف الأهلي أمام الجونة أمر جيد، ولكن هناك 3 فرص أخرى له لم يستغلها".

وتابع: "لم يكن يصح للأهلي أن يترك محمد شريف ينتقل إلى الخليج السعودي، ثم يتعاقد مع أنتوني موديست بهذا المستوى وبهذه السن.. شريف كان أفضل منه".

وأتم أحمد أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "صلاح محسن لم يقدم ما يكفي مع الأهلي لإثبات نفسه".

وتعادل النادي الأهلي مساء السبت مع الجونة بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة 13 التي يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري العام، بالتساوي مع بيراميدز، مع تبقي مباراة مؤجلة للأحمر، فيما ارتفع رصيد الجونة للنقطة التاسعة.