لحظة هروب لاعبي منتخب إسرائيل بسبب رشقة صاروخية انطلقت من غزة

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بثت قناة سكاي نيوز عربية، لقطات مصورة توثّق هروب لاعبي المنتخب الإسرائيلي من حافلة كانت تقلهم، بسبب صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية. وأظهرت اللقطات المصورة، أنّ اللاعبين الإسرائيليين وهم يغادرون الحافلة واحتموا خلف السواتر.

جاء ذلك على إثر إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة صوب مدينة تل أبيب.

https://x.com/skynewsarabia/status/1723724035211612354?s=20

وتواصل المقاومة الفلسطينية، إطلاق الرشقات الصاروخية ضد المواقع والمدن والبلدات الإسرائيلية ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

ورغم وحشية وضراوة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ ستة أسابيع، إلا أنّها فشلت في النيل من قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على إطلاق الصواريخ.