 لحظة هروب لاعبي منتخب إسرائيل بسبب رشقة صاروخية انطلقت من غزة - بوابة الشروق
الأحد 12 نوفمبر 2023 6:42 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

لحظة هروب لاعبي منتخب إسرائيل بسبب رشقة صاروخية انطلقت من غزة

أحمد علاء
نشر في: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 5:50 م | آخر تحديث: الأحد 12 نوفمبر 2023 - 5:50 م

بثت قناة سكاي نيوز عربية، لقطات مصورة توثّق هروب لاعبي المنتخب الإسرائيلي من حافلة كانت تقلهم، بسبب صواريخ أطلقتها المقاومة الفلسطينية. وأظهرت اللقطات المصورة، أنّ اللاعبين الإسرائيليين وهم يغادرون الحافلة واحتموا خلف السواتر.

جاء ذلك على إثر إطلاق رشقة صاروخية من قطاع غزة صوب مدينة تل أبيب.

https://x.com/skynewsarabia/status/1723724035211612354?s=20

وتواصل المقاومة الفلسطينية، إطلاق الرشقات الصاروخية ضد المواقع والمدن والبلدات الإسرائيلية ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال.

ورغم وحشية وضراوة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ ستة أسابيع، إلا أنّها فشلت في النيل من قدرة فصائل المقاومة الفلسطينية على إطلاق الصواريخ.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك