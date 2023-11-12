فريق الرعاية الأساسية بالصحة يتابع سير العمل بوحدات فرشوط ونجع حمادي

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أجرى فريق الرعاية الأساسية بوزارة الصحة بقيادة الدكتور بسام سلطان عضو قطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، اليوم، جولة تفقدية لعدد من وحدات الرعاية الأساسية بمركزي نجع حمادي وفرشوط.

ضم الفريق الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بمحافظة قنا والدكتور يسري كمال والدكتورة زينب أحمد عضو إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

وأوضح الدكتور محمد يحيي بدران، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، أن الفريق تفقد وحدتي العركي والكوم الأحمر بمركز فرشوط للاطمئنان على توافر الخدمات الوقائية المختلفة المقدمة للمواطنين بالوحدات، وذلك لمتابعة تطبيق سياسات مكافحة العدوى وتنفيذ المبادرات الرئاسية المختلفة المقدمة للمواطنين، وكذلك تردد الوحدات وحسن تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمترددين علي تلك الوحدات.

وأضاف بدران أن الفريق استكمل جولته بتفقد وحدات الشرقي بهجورة، المركز الصحي، الحلفاية بحري ووحدة بركة بمركز نجع حمادي، وخلال الزيارة تأكد الفريق من توافر المستلزمات الطبية والأمصال بالوحدات ومدى توافر أدوية الطوارئ، كما أكد الفريق خلال الزيارة علي ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة لضمان تقديم الخدمات بصورة دورية.