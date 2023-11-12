الهلال الأحمر الفلسطيني: 14 ألف نازح خرجوا من مستشفى القدس بعد توقفه تماما عن الخدمة

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبدالجليل حنجل: «حاولنا في الأسابيع الماضية إلى لفت الانتباه إلى ما يحدث في قطاع غزة، من الناحية الصحية واستهداف المستشفيات وانقطاع المساعدات الطبية والوقود».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مصر جديدة»، تقديم الإعلامية إنجي أنور، والمذاع على قناة «إي تي سي»، مساء الأحد، أن القطاع لم يدخل له أي شيء من الوقود، وبشكل خاص في شمال القطاع ومدينة غزة، مشددا على أنه نتيجة لهذا يعاني القطاع من كارثة صحية وصلت أوجهها إلى حد توقف الخدمة بأكثر من 21 مستشفى من أصل 34، وهناك مستشفى أو اثنين يعملون فقط في شمال قطاع غزة وفي مدينة غزة.

وأشار إلى أن مستشفى القدس اليوم أعلنت خروجها بالكامل من الخدمة، هذا إلى جانب خروج ١٤ ألف نازح كانوا متواجدين بها، مع انقطاع كامل للكهرباء والماء، معقبا: «هم يحاولون توفير ممرات آمنة لهم للوصول إلى جنوب غزة».

وتواصل قوات الاحتلال ارتكاب مجازرها بالمستشفيات، في مدينة غزة وشمال القطاع الصامد، هذا إلى جانب استمرار القصف لمجمع الشفاء الطبي ومجمع النصر والمستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس.

كما ارتكب مجزرة المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة يوم 19 أكتوبر، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 500 شهيد، وإصابة 600 آخرين.