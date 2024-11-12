مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لن يتنحى خلال تحقيق جديد في اتهامات بالسلوك غير اللائق

أعلنت هيئة إشراف المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين أنها ستفتح تحقيقا خارجيا في اتهامات السلوك الجنسي غير اللائق ضد المدعي العام للمحكمة كريم خان، مؤكدة تقارير من وكالة أسوشيتد برس (أ ب). وقال خان إنه لن يتنحى خلال التحقيق.

وجاء إعلان الجمعية العامة للدول الأطراف بعد أن فتحت أجهزة المتابعة الداخلية للمحكمة تحقيقا في تلك المزاعم ثم أغلقته بعد خمسة أيام فقط.

وقالت رئيسة الجمعية، بايفي كاوكورانتا، في بيان: "سيتم الآن متابعة التحقيق الخارجي لضمان عملية مستقلة وحيادية وعادلة بالكامل."

ونفى خان بشدة الاتهامات التي تفيد بأنه حاول إجبار مساعدة له على إقامة علاقة جنسية. وتأتي هذه الادعاءات وسط تقارير عن حملة استخباراتية إسرائيلية مستمرة لتشويه سمعة الادعاء في محاكمة بنيامين نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتوصل تحقيق لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إلى أن موظفين في المحكمة كانا قد استمعا للضحية المزعومة وقررا تقديم الشكوى في مايو، أي قبل بضعة أسابيع من طلب خان إصدار أوامر بالقبض على بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من قادة حماس بتهم ارتكاب جرائم حرب. ويتعامل الآن فريق مكون من ثلاثة قضاة مع هذا الطلب.

وذكرت أسوشيتد برس أن خان كان يسافر بشكل متكرر مع المرأة بعد أن نقلها إلى مكتبه من قسم آخر في مقر المحكمة في لاهاي.

وفي بيانه يوم الاثنين، قال خان إنه على دراية بالتحقيق الجديد وقد طلب من نائبيه تولي المسؤولية الداخلية لهذه المسألة.

وأضاف: "أرحب بفرصة المشاركة في هذا العملية."