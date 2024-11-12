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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائي بغرض سرقة الأسلاك بقنا.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام مجهولين بإطلاق أعيرة نارية تجاه محول كهربائى بغرض سرقة الأسلاك مما أدى لانقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى بقنا.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 أكتوبر الماضى تبلغ لمركز شرطة دشنا من (فنى كهرباء) بوجود تلفيات بمحول الكهرباء المشار إليه وسرقة بعض محتوياته مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى بإحدى القرى.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته رشاش جيرينوف، و2 بندقية آلية، وكمية من مخدر الشابو.

وأقر المتهم بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المحول بغرض سرقة الأسلاك الكهربائية من داخله مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى كما اعترف ببيع المسروقات لتاجر خردة مقيم بدائرة المركز وتمكن الأمن من ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.