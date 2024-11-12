3 شهداء وعشرات الجرحى جراء استهداف مسيرات الاحتلال تجمعات للمواطنين في غزة

أفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، بنقل جثماني شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك بعد استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية تجمعًا للمواطنين بالقرب من عيادة الوكالة على شارع البحر في المدينة.

وفي قصف مماثل، تم نقل شهيد ونحو 20 جريحًا إلى مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة بعد قصف طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز «كواد كوبتر» في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال المدينة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «وفا».

وفي وقت سابق، استقبل مستشفى العودة في النصيرات صباح اليوم، جثامين ثلاثة شهداء و11 مصابًا إثر قصف استهدف منزلًا في حي الرحمة بمنطقة المخيم الجديد غرب النصيرات.

وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023، إلى نحو 43,603، في حين تجاوز عدد المصابين 102,929 شخصًا، بينهم نسبة كبيرة من النساء والأطفال.

ولا تزال الفرق الإنسانية والطبية تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى آلاف الضحايا، الذين يقبعون تحت الأنقاض أو في مناطق يصعب الوصول إليها، في ظل القصف المتواصل على القطاع.