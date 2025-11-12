وزيرة المالية اليابانية: الآثار السلبية لضعف الين أصبحت أكثر وضوحا

قالت وزيرة المالية الياباني ساتسوكي كاتاياما، اليوم الأربعاء، إن الآثار السلبية لضعف العملة المحلية الين في سوق الصرف الأجنبية أصبحت أكثر وضوحا، عقب أن انخفضت العملة اليابانية لأدنى مستوى منذ تسعة أشهر أمام الدولار في وقت سابق من اليوم.

ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء عن كاتاياما القول في جلسة برلمانية: "على الرغم من أن تحركات سوق الصرف لها آثار إيجابية وسلبية على الاقتصاد، فإن الآثار السلبية أصبحت أكثر وضوحا بدون شك".

وأضافت الوزيرة: "من المهم أن تتحرك العملات بطريقة مستقرة، تعكس الأساسيات الاقتصادية".

ويبدو أن تصريحات كاتاياما تعكس مخاوف الحكومة بشأن التراجع السريع لقيمة عملة الين، وهو الأمر الذي ازدادت سرعته منذ تولي رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي، التي تدافع عن الانفاق النقدي، برئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم مطلع أكتوبر الماضي.