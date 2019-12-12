السيسي: قصة المرأة في مصر عظيمة جدا

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن احترامه وتقديره للدور الذي لعبته المرأة المصرية، خلال السنوات الأخيرة.

وقال «السيسي» خلال جلسة «تعزيز دور المرأة الإفريقية في تحقيق السلم والأمن والتنمية»، ضمن فعاليات منتدى أسوان، صباح الخميس: «سوف أتحدث عن تجربتي الشخصية، تجربة إنسان مصري مع عظيمات مصر، وهن أيضًا جزء من عظيمات إفريقيا والعالم».

وأضاف: «قصة المرأة في مصر عظيمة جدًا، فخلال العشر سنوات الماضية مرت بمصر أحداث كثيرة، وتصدت لها المرأة بقوة من أجل الحفاظ على الهوية المصرية، بدون أن يستدعيها أحد، فهي من استدعت نفسها لحماية وطنها».

وانطلقت صباح الخميس، فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، في مدينة أسوان، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من رؤساء الدول والحكومات والمسؤولين الأفارقة.