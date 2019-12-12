القوى العاملة: رفع إيقاف نشاط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج

قررت وزارة القوى العاملة، إيقاف نشاط شركة من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له لحين زوال أسباب الإيقاف، بالإضافة إلى رفع الإيقاف عن 3 شركات، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، في تصريحات له اليوم الخميس، أن الشركة التي تم إيقاف نشاطها، تحمل ترخيص رقم 337، وذلك لحين توفيق أوضاعها.

وأضاف سعفان، أن الشركات التي تم رفع الإيقاف عنها هم 3 شركات،الأولى تحمل ترخيص 305، والثانية رقم 710، وثالثة رقم 831، وذلك لزوال أسباب الوقف.

وأشار إلى تحديد القانون شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.