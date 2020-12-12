أسترازينيكا البريطانية تخطط لشراء أليكسيون الأمريكية مقابل 39 مليار دولار

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تسعى شركة تصنيع الأدوية البريطانية أسترازينيكا إلى الاستحواذ على منافستها الأمريكية أليكسيون بمبلغ 39 مليار دولار أمريكي، وفقا لما أعلنته الشركتان اليوم السبت في كل من كامبريدج وبوسطن.

وتسعى أسترازينيكا لدفع 175 دولارا لكل سهم من أسهم أليكسيون وحصول مساهمى أليكسيون على الثمن نقدا أو فى صورة أسهم .

ووافق مجلس إدارة كلا الطرفين على عملية الاستحواذ.

وتعتزم أسترازينيكا الاستفادة من هذه الصفقة للتوسع في إنتاج أدوية الأمراض النادرة التي تخصصت فيها شركة أليكسيون.

وتبلغ قيمة حجم التداول في الشركة الأمريكية حاليا حوالي خمسة مليارات دولار.

ولم توافق السلطات التنظيمية بعد على الصفقة التي من المتوقع أن توقع في الربع الثالث من العام المقبل.