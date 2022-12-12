﻿﻿عضو بمجلس الشيوخ: مقترح تقسيم اليوم الدراسي على 3 فترات حل مؤقت

قالت يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ، إن المقترح الذي قدمته لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس، وتضمّن أن تكون الدراسة خلال اليوم الدراسي على 3 فترات، يستهدف في الأساس «تقليل الكثافة في المدارس».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الفترة الحالية تشهد زيادة في إصابات كورونا والفيروس المخلوي التنفسي، موضحة أن تقسيم اليوم الدراسي على 3 فترات، جزء من الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكدت أن تقسيم اليوم الدراسي على 3 فترات حل مؤقت وليس دائمًا، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لإقامة مدارس جديدة، وفصول دراسية؛ لاستيعاب الكثافة الطلابية.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المقترح من المقرر أن يطبق على كل المراحل الدراسية، لكنه سيستهدف بصورة محددة المدارس التي تشهد كثافة طلابية عالية جدًا، لافتة إلى أن مدير الإدارة التعليمية سيكون المسؤول عن تنفيذ الأمر.

وأشارت إلى أن المقترح لن يكون معممًا على مستوى الجمهورية، مضيفة: «هو حل مناسب في الفترة الحالية، التعليم الملف الأول للدولة فهي تسعى للتوسع في إنشاء المدارس، وبمجرد انتهاء الدولة من خطتها، سينتهي هذا الحل».

وعن انتهاء اليوم الدراسي في التاسعة مساء، عقبت: «كل حاجة لها إيجابيات وسلبيات، هذه فترة استثنائية وقرار مؤقت لظروف نمر بها، إحنا قلبنا على الولاد وهناك اعتبارات لأولياء الأمور والمعلمين، ولذلك سنناقش في اللجنة مشروع القانون ونطرح المسودة، وكل النواب سيطرحون وجهة نظرهم ورؤيتهم».

وأعدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ورقة عمل بحثية بشأن العمل على استعادة المدارس المصرية ريادتها العلمية والتعليمية، وأن تكون جاذبة وتحظى بثقة المجتمع، وذلك طبقا لرؤية الجمهورية الجديدة.

وأوصت ورقة العمل البحثية بالعديد من التوصيات في ملف المواد الدراسية، منها ألا يزيد عدد المواد الدراسية علي 3 مواد في الترم الواحد، على أن يضاف إليها مادة الحاسبات بالتدرج، وحسب السنة الدراسية، وأن يتم وضع الهوايات والأنشطة والألعاب والخط، من خلال جدول الحصص مرتين أسبوعيا.