تقام ظهر اليوم قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣ والتي ينافس فيها الأهلي والزمالك وتقام القرعة ظهر اليوم بمدينة السادس من أكتوبر بعد ان تأجلت اكثر من مرة لأسباب تسويقية.

ويشارك في مرحلة المجموعات لدوري أبطال افريقيا 8 فرق توجت بـ29 لقبا في البطولة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1964، وهو ما ينذر بالمزيد من المتعة في هذا الدور. ويأتي الأهلي ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 10 ألقاب، على رأس المشاركين في دور المجموعات هذا الموسم، وكذلك غريمه التقليدي الزمالك، المتوج بالبطولة 5 مرات.

كما يتواجد أيضا من الفرق التي سبق لها ارتقاء منصة التتويج بالمسابقة كل من الترجي التونسي (4 ألقاب) والوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي المغربيين (3 ألقاب لكل منهما) وشبيبة القبائل الجزائري (لقبان)، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وفيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي (لقب وحيد).

ويشارك في مرحلة المجموعات أيضا الهلال والمريخ السودانيين، وشباب بلوزداد الجزائري، ليبلغ عدد ممثلي الكرة العربية في البطولة 9 فرق، وهو نفس العدد الذي شاركت به في دور المجموعات خلال النسخة الماضية للمسابقة.

ويضم دور المجموعات أيضا عددا من الأندية التي مازالت تبحث عن لقبها الأول في البطولة، وهي بيترو دي لواندا الأنجولي، وحوريا كوناكري الغيني، سيمبا التنزاني، القطن الكاميروني، بالإضافة إلى فايبرز الأوغندي، الذي صعد لأول مرة إلى هذا الدور بعدما فجر مفاجأة مدوية بإطاحته لمازيمبي الكونغولي الديمقراطي، بطل المسابقة 5 مرات، من دور الـ32.

ومن المقرر أن يتم توزيع الأندية الـ16 الصاعدة على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف فقط للأدوار الإقصائية، التي تبدأ من دور الثمانية. وتقرر تصنيف الفرق المتأهلة لدور المجموعات إلى 4 مستويات، بناء على نتائجها خلال السنوات الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات الأفريقية، على أن تضم كل مجموعة فريق واحد فقط من كل مستوى خلال القرعة.

وبناء على ذلك ستكون المستويات الأربع على النحو التالي:

المستوى الأول: الأهلي، الترجي، الوداد (حامل اللقب)، الرجاء.

المستوى الثاني: صن داونز، الزمالك، بيترو دي لواندا، حوريا كوناكري.

المستوى الثالث: الهلال، شبيبة القبائل، شباب بلوزداد، سيمبا التنزاني.

المستوى الرابع: فايبرز، القطن، المريخ، فيتا كلوب.

ومن الممكن أن يتواجد فريقان من نفس البلد في مجموعة واحدة شريطة أن يكونا مختلفين في التصنيف، وهو ما يعني إمكانية تواجد الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، وذلك بعدما سبق أن تواجدا بنفس المجموعة أعوام 2008 و2012 و2013، وهو ما ينطبق أيضا على الهلال والمريخ، اللذين لعبا في ذات المجموعة بالنسخة الماضية.

يذكر أن مرحلة المجموعات في دوري الأبطال ستقام في الفترة من 10فبراير القادم حتى أول أبريل المقبل، على أن يقام الدور النهائي، الذي يعود مجددا لنظام الذهاب والإياب، في يونيو القادم.