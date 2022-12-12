أردوغان: صادرات تركيا الدفاعية ستتجاوز 4 مليارات دولار في 2022



أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالصناعات الدفاعية لبلاده، وأعرب عن ثقته بأن تتجاوز صادراتها 4 مليارات دولار في عام 2022، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الإثنين.



وأوضح أردوغان في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز "أسبوع الابتكار التركي" بمدينة إسطنبول، أن عدد الشركات التركية العاملة في مجال الصناعات الدفاعية وصل حاليا لأكثر من 1600، بعدما كان 56 قبل 20 عاما.



وقال الرئيس التركي: "أثق بأنّ صادراتنا من الصناعات الدفاعية ستتخطى 4 مليارات دولار (مع نهاية) العام الحالي".



وأضاف: "رفعنا (خلال العقدين الأخيرين) حجم ميزانية المشاريع الدفاعية من 5ر5 مليارات دولار إلى 75 مليار دولار".



من ناحية أخرى، أفاد الرئيس أردوغان بأن تركيا تخطط لزيادة إنتاجها من النفط إلى 100 ألف برميل يوميا في 2023.