القوات الإسرائيلية تعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، 50 مواطنا فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية، بينهم سيدتان.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، أن الاعتقالات شملت 22 من رام الله، و12 من بيت لحم، وستة من الخليل، وستة من جنين، وأربعة من نابلس وطوباس.

وكانت الوكالة أشارت في وقت سابق إلى أن "حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من أكتوبر الماضي بلغت أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".