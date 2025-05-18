قال جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، اليوم، إن أوروبا تعد الشريك الأول لإفريقيا، مضيفاً: نوفر فرصًا جديدة ومئات الآلاف من الوظائف ذات الجودة العالية في جميع أنحاء القارة (الأفريقية).

جاءت تصريحات سيكيلا خلال حفل توقيع اتفاق بين المفوضية الأوروبية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

وأوضح سيكيلا أن المتوسط العمري في أوروبا يتجاوز الأربعين عاماً، أما في إفريقيا فهو دون العشرين.

وأشار إلى أن إفريقيا هي القارة الأكثر شبابًا و مليئة بالطاقة، والموهبة، والطموح، مضيفاً: علينا أن نبذل قصارى جهدنا لتحويل هذه الإمكانات إلى فرص حقيقية.

وتابع المفوض الأوروبي: هذا بالضبط ما تسعى إليه استراتيجيتنا "البوابة العالمية": نحن نستثمر، مع شركائنا، في الإنسان، وفي الروابط المتبادلة، وفي التنمية المستدامة والشاملة.

وقال إن المفوضية الأوروبية تفتخر بأن تصبح شريكًا رسميًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على مدى السنوات الثلاث القادمة.

وأوضح أنه سيتم التركيز بشكل خاص على بطولة المدارس الإفريقية التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأضاف المسؤول الأوروبي: سنتعاون مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في برنامجه لحماية الأطفال والناشئين، لدعم اللاعبين الشباب الطموحين أثناء انتقالهم إلى المستوى الاحترافي.



