أعلن المدرب المخضرم لويس فان جال عن تعافيه من مرض السرطان، مؤكداً أنه يتطلع للعودة للمستويات الأعلى في كرة القدم.

كان المدرب الهولندي 73 عاماً أعلن قبل ثلاث سنوات أنه يعاني من سرطان البروستاتا، لكنه قال في برنامج بالتلفزيون الهولندي: "لم يعد السرطان يزعجني".

ولم يعمل فان غال منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة في 2022.

وقال: "قبل عامين خضعت لبعض العمليات الجراحية، كانت الأمور سيئة آنذاك، لكن كل شيء نجح في النهاية، أخضع لفحوصات طبية كل بضعة أشهر والأمور تسير بشكل جيد، أتحسن باستمرار".

وأكد فان غال الذي سبق له تدريب أياكس أمستردام وبرشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد، عدم رغبته في العودة لتدريب الأندية، لكنه قال إن قيادة أحد المنتخبات الكبرى قد يغريه بالعودة.

ويشغل فان جال حالياً منصب مستشار خاص لأياكس.