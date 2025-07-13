حارس برازيلي يقترب من مانشستر يونايتد

يتطلع مانشستر يونايتد لتعزيز خط دفاعه خلال سوق الانتقالات الصيفية 2025 بالتعاقد مع حارس مرمى بوتافوجو البرازيلي، جون فيكتور، البالغ من العمر 29 عامًا.

وأشار لتقرير من موقع "GOAL Brasil"، يستعد الشياطين الحمر لتفعيل الشرط الجزائي في عقد الحارس لإتمام الصفقة، في ظل حاجة الفريق إلى تعزيز الجودة في مركز حراسة المرمى بعد إصابة أندريه أونانا في أوتار الركبة، التي ستبعده عن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ويعتبر فيكتور، الذي أثبت كفاءته وخبرته في الدوري البرازيلي، مرشحًا قويًا لمنافسة أونانا على مركز الحارس الأساسي، خاصة بعد الأداء المخيب للأخير في الموسم الماضي.