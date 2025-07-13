اعتقال أكثر من 70 شخصا خلال احتجاجات في لندن رفضا لحظر جماعة «تحرك من أجل فلسطين»

اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية أكثر من 70 شخصا، اليوم السبت، خلال احتجاج في وسط لندن ضد حظر مجموعة "تحرك من أجل فلسطين"من قبل الحكومة، وذلك عقب اقتحام وتخريب قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حسبما ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب).

وقالت شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان" إنه بحلول وقت متأخر من بعد الظهر، تم اعتقال 42 شخصا. وجاءت جميع الاعتقالات، باستثناء واحدة، بتهمة إظهار الدعم لمنظمة محظورة، وهو ما أوضحت الشرطة أنه يشمل الهتاف، أو ارتداء ملابس أو عرض مواد مثل الأعلام أو اللافتات أو الشعارات. كما تم اعتقال شخص آخر بتهمة إثارة الخوف.

وتم القبض على 16 شخصا آخر في مانشستر، حسبما ذكرت شرطة مانشستر الكبرى، بينما ذكرت شرطة ساوث ويلز إنه تم القبض على 13 شخصا في كارديف، حسبما ذكرت وكالة (أ ب).

وتظاهر محتجون للأسبوع الثاني على التوالي رفضا لتصنيف جماعة "تحرك من أجل فلسطين" كمنظمة إرهابية.

واحتشدت مجموعات في وسط لندن اليوم السبت، مع التخطيط لتنظيم مظاهرات أخرى في أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، بعد أن جددت الشرطة تحذيرها من أن إظهار الدعم للجماعة يُعد جريمة جنائية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكانت شرطة العاصمة البريطانية "ميتروبوليتان" قد اعتقلت 29 شخصا خلال تظاهرة مماثلة نهاية الأسبوع الماضي.

وكتب المحتجون على لافتات من الورق المقوى باستخدام أقلام سوداء عبارة: "أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم تحرك فلسطين"، ورفعوها بصمت.

وظهر الضباط وهم يفتشون حقائب المحتجين ويفحصون بطاقات هوياتهم.

كما شوهد بعض المتظاهرين وهم يستلقون فوق بعضهم البعض بينما كانت الشرطة تصادر لافتاتهم اليدوية.

ثم قامت الشرطة باقتيادهم بعيدا عن التماثيل إلى سيارات الشرطة المتوقفة حول الساحة.

وجاء قرار الحظر بعد أن تعرضت طائرتان من طراز فوياجر لأضرار في قاعدة جوية تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في أوكسفوردشاير يوم 20 يونيو/حزيران، في حادثة تبنتها جماعة "تحرك من أجل فلسطين"، وقالت الشرطة إنها تسببت بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (5ر9 مليون دولار).

وأعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن خطط لحظر الجماعة، ووصفت تخريب الطائرتين بأنه "أمر مشين"، مشيرة إلى أن للجماعة "تاريخا طويلا من الأضرار الجنائية غير المقبولة".