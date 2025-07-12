متمردون مرتبطون بتنظيم داعش يقتلون 66 مدنيا شرقي الكونغو

أفاد مسؤولون محليون اليوم السبت بأن متمردين مرتبطين بتنظيم داعش قتلوا 66 شخصا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقتل مسلحون تابعون للقوات الديمقراطية المتحالفة، التي لها صلات بتنظيم داعش، مدنيين في منطقة إيرومو شرقي البلاد المحاذية لأوغندا. ويأتي الهجوم فيما قد يشهد شرق الكونغو نهاية للحرب الدائرة مع حركة "إم 23"، وهي جماعة متمردة منفصلة مدعومة من رواندا.

ووصف جان توبي أوكالا، المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في إيتوري بشرق الكونغو الهجوم بأنه "حمام دم".

وقال أوكالا في بيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) إن "نحو 30 مدنيا قتلوا بين يومي الخميس والجمعة، 11 يوليو، في منطقة إيرومو في إيتوري. وبحسب معلومات من المجتمع المدني، ارتفعت حصيلة القتلى من 31 إلى 66 مدنيا".

وتنشط القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي جماعة أوغندية إسلاموية، على جانبي الحدود التي يسهل اختراقها.