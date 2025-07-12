خبير عسكري: الشاباك شكّل فرقا للتفاوض مع أهالي غزة من أجل عملية إجلائهم

كشف العميد محمود محي الدين، الخبير العسكري والباحث في شئون الأمن القومي، عن خطة يديرها جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك» بهدف إقناع سكان قطاع غزة بالهجرة «طوعيًا»، وذلك عبر فرق متخصصة تتواصل مباشرة مع الأهالي في كل محافظة من محافظات القطاع.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء السبت، إن «الشاباك شكّل فرقا لإقناع المواطنين داخل قطاع غزة من خلال الرسائل»، مشيرا إلى أن الفرق تعمل بشكل موجه في محافظات القطاع الخمس «شمال غزة، غزة، دير البلح، خان يونس، ورفح».

وأضاف أن الجهاز يستخدم قواعد بياناته التي تتضمن تسجيلات وهوية السكان للتفاوض معهم «من أجل عملية إجلائهم».

وفسر تصريحات حكومة الاحتلال الإسرائيلية المتكررة التي تدعي أن حوالي 50% من سكان قطاع غزة يرغبون في الهجرة بأنها «نتيجة هذه الرسائل والمكالمات، وإن كان لا يمكن أن نصدقها».

وأشار إلى ترويج رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لفكرة «الخروج الطوعي» كخطة «للاستدراج المبدئي»، مضيفا: «الجانب الإسرائيلي يعلم تمامًا أن الفلسطينيين لن يرحلوا، ولا يريدون المغادرة، ومتمسكون بأرضهم وبلدهم، وهذه الحقيقة».

وشدد على أن أي هجرة للفلسطينيين تحت أي مسمى تعني في جوهرها «ضياع للهوية بصورة كاملة وانتهاء القضية الفلسطينية».