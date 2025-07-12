أعلنت إدارة مهرجان قرطاج الدولي، برنامج الدورة الـ59 المقرر انطلاقها يوم الخميس المقبل الموافق 17 يوليو وتمتد حتى 21 أغسطس المقبل.

وأكدت إدارة المهرجان، تعاقدها مع عدد من الفنانين والمطربين اللبنانيين ضمن برنامج لبناني في فعاليات المهرجان.

وتأتي البداية يوم 26 يوليو الجاري مع حفل للعازف اللبناني الفرنسي إبراهيم معلوف في عرض موسيقي بعنوان "Trumpets of Michel-Ange"، ثم يوم 30 أغسطس في حفل للمطرب ناصيف زيتون.

وجرى تأكيد مشاركة المطربة نانسي عجرم بحفل غنائي يوم 2 أغسطس المقبل، وكذلك مواطنتها المطربة نجوى كرم يوم 9 أغسطس وأخيرا مع المطرب اللبناني الشاب آدم يوم 18 أغسطس.

وعلى جانب آخر، أعد مهرجان قرطاج، حفلات وأمسيات غنائية مميزة في دورته المقبلة أبرزها تنظيم أمسية غنائية طربية؛ لتكريم كوكب الشرق أم كلثوم، عبر اختيار المطربة مي فاروق لإحياء الليلة، يوم 16 أغسطس المقبل على خشبة المسرح الروماني.

ويتضمن برنامج المهرجان نحو 26 حفلًا متنوعًا، من بينها عروض موسيقية تونسية وعربية، وحفل إلكتروني عالمي.

ومن المقرر أن تُحيي الليالي الغنائية نخبة من نجوم الطرب في تونس والوطن العربي، من بينهم لطيفة، وصابر الرباعي، وأحلام، وغيرهم.