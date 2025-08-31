رئيس اتصالات النواب: استثناء هواتف السياح والمصريين المقيمين بالخارج من الرسوم الجمركية

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وافق على استثناء هواتف السياح والمصريين المقيمين بالخارج من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المحمول المستوردة من الخارج.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن اللجنة تلقت شكاوى منذ 10 أيام بشأن حجب شرائح الهاتف المحمول الخاصة بالسياح عند الوصول إلى مصر، وعدم قدرتهم على استخدام الهاتف بسبب قانون الضرائب الجديد.

وأشار إلى أن الجهات المسئولة قررت منح تصريح لهؤلاء السياح لتشغيل هواتفهم لمدة 3 أشهر، قائلًا إن وزير الاتصالات ومسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عقدوا اجتماعًا اليوم، لبحث حل دائم يضمن تشغيل الهواتف لمدة أطول.

وأكمل: «تواصلت مع رئيس الجهاز ووزير الاتصالات، وأصدرنا توصيات بعدم تطبيق الضريبة على السياح والمقيمين بالخارج، وفتح هواتفهم طوال المدة التي يقيمون فيها داخل مصر».

وواصل: «عدم تطبيق الضريبة على السياح والمصريين بالخارج كان من المفترض أن يحدث من البداية أو أثناء دراسة الموضوع، لكننا سنبدأ تنفيذه وستتم الموافقة عليه من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات».

واشتكى عدد كبير من السياح الروس من أزمة كبيرة تواجههم خلال زيارة مصر، من خلال حجب شرائح الهاتف المحمول عند الوصول، وعدم قدرتهم على استخدام الهاتف بسبب قانون الضرائب الجديد.

وقال عدد من السياح الروس في تصريحات لموقع «روسيا اليوم» إن خطوط الهواتف المحمولة الروسية وشرائح الهاتف المحلية لا تعمل على الهواتف التي سبق استخدامها في مصر في سفريات سابقة، حيث يمنح قانون الضرائب الجديد على الهواتف 90 يوما لتسجيل الهاتف ودفع مبلغ كبير مقابل تسجيله.