قال إيهاب الجندي، رئيس لجنة السياحة بالشعبة العامة للمستثمرين باتحاد الغرف التجارية، إن التوسع في الشقق الفندقية أصبح ضرورة لتحقيق رؤية مصر الطموحة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وأوضح الجندي، خلال تصريحات لبرنامج «تعمير» المذاع عبر قناة «ON E»، أن الطاقة الفندقية الحالية لا تكفي لاستيعاب الأعداد المستهدفة، حيث تمتلك مصر 214 ألف غرفة فندقية فقط، بينما يتطلب الوصول للرقم المستهدف مضاعفة العدد إلى 430 ألف غرفة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة بدأت بالفعل في تقنين أوضاع الشقق الفندقية لتواكب متطلبات السائح المحلي والأجنبي، لافتًا إلى أن العين السخنة ومنطقة الجلالة شهدتا طفرة كبيرة في هذا النوع من المشروعات بما يتماشى مع أهداف «الجمهورية الجديدة».

وأكد أن مستقبل السياحة في مصر يتجه نحو الساحل الشمالي، بدءًا من العلمين مرورًا برأس الحكمة وسيدي عبد الرحمن، مستندًا إلى حجم الاستثمارات الضخمة ودور الدولة في تطوير البنية التحتية من طرق وكباري ووسائل نقل حديثة مثل القطار الكهربائي، ما يمهد لجعل المنطقة نقطة جذب عالمية للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب.

ووصف الجندي مدينة العلمين الجديدة بأنها «مدينة عالمية على أرض مصرية»، مؤكدًا أن ما كان حلمًا قبل سنوات أصبح اليوم واقعًا ملموسًا بفضل رؤية القيادة السياسية ومتابعتها المستمرة.