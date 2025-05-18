إسرائيل تكشف عن الحصيلة الأولية لعملية عربات جدعون

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن حصيلة أولية للعملية العسكرية التي ينفذها في قطاع غزة تحت اسم "عربات جدعون"، مؤكدًا توسيع العمليات البرية في شمال وجنوب القطاع بمشاركة قوات الخدمة النظامية والاحتياط.

وأوضح البيان أن سلاح الجو نفذ خلال الأسبوع الماضي ضربة افتتاحية استهدفت أكثر من 670 هدفًا لحماس، شملت مستودعات أسلحة، وعناصر مسلحة، ومسارات أنفاق، ومواقع لإطلاق قذائف مضادة للدروع، بهدف إرباك استعدادات الفصائل المسلحة وتمهيدًا للتقدم البري.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن قواته "قضت على عشرات المسلحين"، ودمرت بنى تحتية فوق وتحت الأرض، واستولت على "مناطق مسيطرة" في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وفق زعمه.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أنها ستبدأ العملية بعد انتهاء جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، في حال عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات الجارية.

وما زالت المفاوضات جارية بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.