رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مقاطعة جواندونج الصينية لبحث التعاون المشترك

استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفدًا رفيع المستوى من مقاطعة جواندونج الصينية، برئاسة وانج ويجونج، حاكم المقاطعة، وحضور الوزير المفوض جياو ليوشينج، مستشار السفارة الصينية، وعدد من مسؤولي المقاطعة، والقيادات التنفيذية باللمنطقة، وعدد من ممثلي شركات صينية كبرى، لبحث التعاون المشترك في المجالات الصناعية واللوجستية والخدمية والموانئ.

أكد وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تحرص على تعميق التعاون مع الاستثمارات الصينية من المدن والمقاطعات الصينية المختلفة، للاستفادة المثلى للشراكة الاستراتيجية الناجحة مع الشركات الصينية العاملة في المنطقة، وذلك بدعم من القيادة السياسية للدولتين، مضيفا أن هذا التعاون يشمل الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية.

وأشار جمال الدين إلى النجاح الذي حققته الشركات الصينية في الفترة الماضية والتنوع الذي تتمتع به الاستثمارات الصينية في القطاعات المستهدف توطينها باستراتيجية المنطقة، معربا عن تطلعه للتعاون في مجالات أخرى ذات أهمية كبرى للاقتصاد المصري والعالمي، مثل السيارات والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.

من جهته أعرب حاكم مقاطعة جواندونج، عن سعادته بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية، مؤكدًا أهمية وجود ممثلي شركات من المقاطعة للتعرف على الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وثمن حاكم جواندونج دور المنطقة الاقتصادية في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار للشركات الصينية، موضحًا أن المنطقة تمثل مركزًا عالميًّا للصناعة واللوجستيات ونقطة انطلاق للصادرات المصرية للأسواق العالمية، خاصة في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي واتفاقيات للتجارة الحرة والدولية.

ونوه حاكم جواندونج إلى حرص بلاده على التعاون الكامل وتبادل الخبرات مع المنطقة الاقتصادية ودفع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لآفاق أكثر اتساعًا.