السيطرة على حريق داخل مخزن لمحل حلويات شهير بالمنصورة

تمكنت قوات الحماية المدينة بالدقهلية، من السيطرة على حريق شب بمخزن لمصنع حلويات شهير (كنافة وبسبوسة) في المنصورة.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حريق في المنصورة شارع محمد فتحي إمام صيدلية البسطويسي.

وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المنصورة، وسيارات الدفاع المدني، والحريق وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب الحريق في مصنع حلويات أسفل عقار مكون من 4 أدوار، وتم السيطرة على الحريق قبل انتقاله إلى العقارات المجاورة، وجارٍ حصر التلفيات.

وجرى عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.