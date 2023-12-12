 آخر يوم.. مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 10:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

آخر يوم.. مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 - 10:25 ص

نظم عدد من الأحزاب السياسية والمواطنين وإدارات حكومية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

بدأت المسيرة من أمام مبنى محافظة الدقهلية وحتى المعهد الأزهري فى المنصورة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1119 مغتربا، وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا.

ويتوجه المصريون لليوم الثالث والأخير إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس فى تلك الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك