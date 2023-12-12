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نظم عدد من الأحزاب السياسية والمواطنين وإدارات حكومية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، مسيرة حاشدة لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

بدأت المسيرة من أمام مبنى محافظة الدقهلية وحتى المعهد الأزهري فى المنصورة.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالدقهلية يبلغ 4 ملايين و562 ألف ناخب تقريبا و1119 مغتربا، وتضم 24 لجنة عامة و947 لجنة فرعية و663 مقرا انتخابيا.

ويتوجه المصريون لليوم الثالث والأخير إلى صناديق الاقتراع في جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية من بين 4 مرشحين لفترة رئاسية مقبلة حتى عام 2030، تحت إشراف قضائي كامل.

ويتنافس فى تلك الانتخابات أربعة مرشحين، هم: عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى، رمز «النجمة»، وفريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، رمز «الشمس»، وعبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز «النخلة»، حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، رمز «السلم».