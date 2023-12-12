القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول: تحركات لإبرام اتفاق تبادل أسرى جديد

نقلت "القناة 12" العبرية عن مصدر إسرائيلي مساء الاثنين قوله بإمكانية إبرام اتفاق تبادل أسرى جديد بين إسرائيل وحركة حماس، وأن تحركات تجري بهذا الشأن حاليا.

وقال المصدر "إن هناك شروطا يمكن بموجبها البدء في صياغة اتفاقيات جديدة، سواء من وجهة نظر حماس أو من وجهة نظر إسرائيل"، حسبما نقلت "القناة 12" العبرية.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، بأن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على استئناف هدنة إنسانية في قطاع غزة، وهي هدنة غالبا يجري خلالها إبرام اتفاقيات تبادل أسرى.





ومن المقرر أن يصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، إلى إسرائيل الخميس في زيارة هي الأولى له منذ اندلاع الحرب.

وكشفت حركة "حماس" الأسبوع الماضي تفاصيل عن عملية إفشال محاولة الجيش الإسرائيلي تحرير أحد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة والتي قتل خلالها الأسير الإسرائيلي.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم "كتائب القسام" في كلمة مسجلة الأحد إن "الهدنة أثبتت أن أحدا من أسرى العدو لم ولن يخرج إلا بعملية تبادل.. لا بنيامين نتنياهو ولا حكومته ولا صهاينة البيت الأبيض، يستطيعون تحرير جندي واحد لدى كتائب القسام، وقد أثبتت العملية الفاشلة لتحرير أسير صهيوني ذلك".

وأعلنت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" الأحد عن قتل عشرات الجنود الإسرائيليين في معارك على مختلف المحاور، سيما في خان يونس وجباليا والشجاعية وجحر الديك وحي الشيخ رضوان.