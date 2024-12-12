حقق نادي غزل المحلة انتصاره الأول، تحت قيادة مدربه الجديد شوقي غريب، على حساب ضيفه زد، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد المحلة، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

وتقدم نادي غزل المحلة بالهدف الأول عن طريق مهاجمه محمد حمدي زكي، في الدقيقة 11 من زمن المباراة، ، قبل أن يعزز المحلة تقدمه بالهدف الثاني، عن طريق المحترف حميدو فتاو.

ووسع عبده يحيى الفارق لصالح غزل المحلة، بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 38، وقلص نادي زد الفارق عن طريق مهاجمه شادي حسين، في الدقيقة 70.

ورفع نادي غزل المحلة رصيده لـ 3 نقاط، في وصافة المجموعة خلف البنك الأهلي المتصدر، بينما تجمد رصيد زد عند 0 من النقاط، مع سيراميكا كليوباترا الذي خسر بخماسية، بالإضافة للمصري الذي لم يشارك في هذه الجولة.