مشاورات بشأن أوكرانيا والوضع في سوريا في برلين

تناقش وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك تقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا، مع العديد من نظرائها وممثلة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في برلين اليوم الخميس.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين إن الاجتماع يهدف إلى إرسال إشارة واضحة لاستمرار الدعم في ضوء التغيير الرئاسي المقبل في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أيضا أن يشارك وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها في المناقشات جزئيا.

وبالإضافة إلى مسألة كيفية حشد المزيد من المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية الجوهرية لأوكرانيا، قال المتحدث إنه ستكون هناك أيضا مناقشات حول عناصر مفاوضات محتملة بشأن مستقبل أوكرانيا. ومن المحتمل أن يشمل هذا أيضا مسألة الضمانات الأمنية والدولية المحتملة لوقف إطلاق النار.

وإلى جانب كالاس وسيبيها، ستستقبل بيربوك وزراء خارجية فرنسا وبولندا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا.

ومن المقرر أن يتطرق الوزراء خلال الاجتماع أيضا إلى التطورات في سوريا وتأثيراتها على المنطقة.