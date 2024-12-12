مصادر فلسطينية: 40 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غزة

استشهد 40 فلسطينيا على الأقل وجرح عدد آخر من السكان المحليين ليل الأربعاء / الخميس في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وشقة سكنية في مدينة غزة ووسط القطاع وعناصر تأمين قافلة مساعدات قبالة جنوبي القطاع، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

وأفاد الناطق باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني محمود بصل، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا يؤوي نازحين غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة أدت إلى استشهاد 15 شخصًا بينهم ثلاث نساء.

وقال بصل، إن قصفا إسرائيليا آخر استهدف شقة سكنية في شارع الجلاء وسط مدينة غزة أدى إلى استشهاد 10 أشخاص بينهم أربعة أطفال.

وأوضح مصدر أمني في جنوب قطاع غزة، أن غارتين إسرائيليتين استهدفتا عناصرا من قوات تأمين المساعدات أثناء مرور قوافل مساعدات عبر شارع الرشيد قبالة ساحل مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع.

وقالت مصادر طبية في مستشفى ناصر بمدينة خانيونس، في اتصال هاتفي مع "د ب أ"، إن 15 شخصا استشهدوا على الأقل و32 آخرين أصيبوا بجروح متفاوتة جراء الغارتين الاسرائيلية.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش الإسرائيلي على الحادثة، علما أن الجيش نفذ هجمات مماثلة ضد عناصر التأمين في مسع لإسقاط منظومة حماس الأمنية.

ويعيش القطاع الساحلي الذي يقطنه نحو 35. 2 مليون نسمة ويتعرض لهجمات إسرائيلية مكثفة منذ السابع أكتوبر 2023، ظروفا إنسانية صعبة، في ظل تحذيرات دولية وأممية وعربية من حدوث مجاعة.